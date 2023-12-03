На фронт відправлять пухнасте підкріплення для ЗСУ: яка бойова задача у котів

Військові дружні з чотирилапими

Мережею активно поширюються відео нашестя мишей, пацюків та змій на лінії фронту, які публікують військові. Та, щоб цьому зарадити, тепер ЗСУ вирішили вдатись до допомоги котів.

Про це пише видання Bild. Один з котів навіть вже встиг отримати нагороду за допомогу військовим.

Видання зазначає, що численні відео та фото з фронту показують, що навала гризунів та змій стала серйозною проблемою як для української армії, так і для російських окупаційних військ.

На одному з опублікованих відеороликів був український солдат з двома великими зміями. Чоловік жартує, що до товариша у гості приїхали дружина та теща. Інші відео показують мишей, що розбігаються, — з-під матраців, з сумок.

Гризуни заважають військовим спати, кусаються, їдять провізію та гризуть все поспіль, навіть зброю. Один із військовослужбовців ЗСУ розповів про це в ефірі на українському телебаченні: "Коли прокидаєшся, завжди ловиш двох-трьох мишей, що заповзли в спальний мішок. Не дуже приємно, коли тобі кусають палець".

Та, як пише видання, поки волонтери збирають гроші на пастки гризунів, військові знайшли інше рішення — кішки. Вони допомагають бійцям у боротьбі з гризунами.

Кіт Шайбік, наприклад, навіть отримав медаль за допомогу військовим.

Кіт Шайбик

Раніше "Телеграф" писав, що українські військовослужбовці можуть днями жити на своїх позиціях під землею під регулярним обстрілом, проте є речі, які дістають найбільше.