Нічний удар по Україні: "шахеди" дісталися Закарпаття, де чули вибухи (оновлено)

Активно працювали сили ППО

У ніч проти понеділка, 4 грудня, росіяни атакували Україну "шахедами" та ракетою. Дрони фіксувалися над південно-східною частиною України, а частину з них ворог направив на західну частину нашої країни — на Хмельниччині було чути вибухи, працювала ППО.

"Увага! "Шахеди" на кордоні Житомирської, Хмельницької та Рівненської областей рухаються на захід!", — проінформували о 1:33 Повітряні сили України. Після 2 години ночі тривогу дали на Тернопільщині, незабаром вона поширилася на Волинську та Львівську області.

"Жителі Хмельницького району могли чути звуки вибухів. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги", — повідомив перший заступник начальника Хмельницької ОВ Сергій Тюрін.

UPD. "У ніч на 4 грудня 2023 року противник атакував 23-ма ударними БпЛА "Shahed-136/131" з мису Чауда – окупований Крим та керованою авіаційною ракетою – з повітряного простору окупованої Херсонщини … В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59", — повідомили у Повітряних силах України.

Протиповітряна оборона працювала у щонайменше дев'ятьох областях України. До відбиття повітряного нападу залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Як писали моніторинги, тривога була пов’язана з безпілотником, який "блукав на кордоні Рівненщини та Волині". За інформацією Telegram-каналу "Миколаївський Ванек" о 2:36 "шахед" із Рівненської області перелетів до Львівської.

"Увага! "Шахеди" у напрямку Львова!" – попередили о 2:48 Повітряні сили. Одразу після третьої години ночі моніторинги написали, що ворожі БПЛА тримають курс на Дунаївку Хмельницької області. О 3:11 повітряну тривогу оголосили на Івано-Франківщині.

"Увага! Івано-Франківська область – загроза застосування ударних БпЛА!" — поінформували Повітряні Сили. О 3:34 повітряну тривогу оголосили й на Закарпатті. О 4:52 дали відбій загрози для всіх областей.

Як повідомляв "Телеграф", у неділю, 3 грудня, росіяни завдали удару по житловому багатоповерховому будинку в Херсоні. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей і ще семеро постраждали.