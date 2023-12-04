В ISW пояснили, навіщо путін наказав збільшити армію в росії

Російська армія зазнала в Україні понад 300 тисяч втрат в особовому складі

Наказ російського диктатора володимира путіна щодо збільшення армії, виданий 1 грудня, скоріше за все є формальним визнанням чисельности збройних сил росії на поточний момент з урахуванням втрат в Україні. Ймовірно, що він не передбачає подальшого збільшення кількості військових.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 3 грудня. Аналітики вважають, що додаткові 170 тисяч одиниць особового складу безпосередньо військових, які додаються указом путіна, є формальним визнанням того, що у період між 25 серпня 2022 року та 1 грудня 2023 року армія рф зросла саме на цю цифру.

Також аналітики нагадали побрехеньки алкоголіка Дмитра Медведєва, який 9 листопада заявив, що з 1 січня 2023 року російські терористи навербували 410 тисяч голів на контракт до російської армії, а вже 1 грудня заявив про 452 тисячі голів. При цьому ще у вересні 2022 року було видано наказ про "часткову мобілізацію", яким передбачалося набрати 300 тисяч голів особового складу для російської армії.

Водночас генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив 29 листопада, що росія вже втратила на фронті убитими та пораненими понад 300 тисяч одиниць особового складу, за даними українського Генерального штабу втрати окупантів ще вищі. Тому указ путіна може відображати чистий приріст поголів'я російських солдатів з урахуванням втрат, яких російські терористи вже зазнали в Україні.

Тобто, резюмують аналітики, цифра у 2,209 млн одиниць особового складу російської армії – це нова кінцева чисельність військ росіян. І указ встановлює саме її, а не наказує набрати нове "гарматне м'ясо" до російської армії.

Нагадаємо, що 1 грудня путін видав указ, у якому наказав істотно збільшити чисельність російської армії. Безпосередньо військовослужбовців там повинно стати на 170 тисяч одиниць більше – 1,32 млн осіб замість 1,15.

Раніше "Телеграф" писав, що російські військові, які не дуже бажають йти на війну в Україні, все частіше самовільно залишають свої частини та підрозділи. Російські журналісти-розслідувачі виявили щонайменше 4121 судову справу щодо самовільного залишення військової частини.