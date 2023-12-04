"Це пройшло повз людей": відомий історик назвав головну перемогу ЗСУ за останні півроку

За його словами, це сталося "на загальний подив"

Історик Єльського університету Тімоті Снайдер вважає, що головним успіхом України за останнє півріччя є морська перемога у Чорному морі. Забезпечення захисту у західній частині Чорного моря дозволило запустити морські експортні коридори.

У підкасті видання Telegraph Снайдер наголосив, що найбільше досягнення ЗСУ останнього півріччя — морська перемога у Чорному морі, залишається практично непоміченою. Він додав, що хоча деякі репортери й висвітлювали це, загалом це досягнення ЗСУ не отримало гідної оцінки, пише "Голос Америки".

"Деякі репортери висвітлювали це, але загалом це пройшло повз людей, тоді як у тому, що насправді сталося, є щось значуще, а саме — ця морська перемога... Українцям на превеликий подив вдалося стримати Чорноморський флот і відкрити коридор для комерційної торгівлі зерном", — зазначив Тімоті Снайдер.

Для довідки: Тімоті Снайдер — американський історик і письменник, професор Єльського університету. Він є фахівцем з історії Східної Європи та, зокрема, історії України, Польщі, росії. Дослідник націоналізму, тоталітаризму та Голокосту.

Варто зазначити, шо президент України Володимир Зеленський на відкритті саміту Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) у середині листопада заявив, що Україна перехопила у росії ініціативу в Чорному морі. ЗСУ створили умови, які змусили окупантів залишити східну частину акваторії.

"Вперше у світі саме в Чорному морі почав діяти флот морських дронів – український флот. Хочу зазначити й те, що тепер – як один із головних результатів наших дій – росія не здатна використовувати Чорне море як плацдарм для дестабілізації інших регіонів світу", – сказав він тоді.

Як повідомляв "Телеграф", термін дії зернової ініціативи закінчився 17 липня. росія відмовилася продовжувати її.