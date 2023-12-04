Не так, як минулого року: у ЗСУ розповіли, як і чим рф атакуватиме Україну цієї зими

Атаки можуть бути комбінованими

Росіяни, на відміну від минулого року, під час атак цього року будуть робити акцент на дронах. Це вже можна помітити за останніми атаками.

Про це розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час інтерв’ю виданню "РБК-Україна". За його підрахунками, за пів року в 2022 році (з 9 вересня по 12 березня) під час атак на енергетику ЗСУ збили 750 крилатих ракет, а запущено було близько 1100. Плюс росія залишила собі в запасах 30%. Тобто в них було приблизно тільки 1600 крилатих ракет на вересень минулого року.

"Зараз у них і "Кинджалів", і "Іскандерів" обох типів, і Х-22, і "Калібрів", і Х-101, і Х-555 разом 870. Тому, за моїми підрахунками, у них зараз ракет менше", — сказав Ігнат і додав "До речі, за той період атак на енергетику дронів було випущено стільки ж – понад 1000 і до 750 було знищено. Зараз ситуація у росіян інша – в них є можливість і виробляти, і отримувати від Ірану більше дронів"

Це означає, зазначає Ігнат, що цього року росіяни роблять акцент на ударних дронах для атак по Україні. Це вже помітно за останні три місяці.

При цьому, каже речник, атаки можуть бути комбінованими.

"Звичайно. Вони не просто накопичують ракети – вони відновлюють свій стратегічний запас. Адже більшість з тих ракет, про які ми з вами говоримо, є ще й носіями тактичної ядерної зброї. Їм цей критичний запас потрібно мати, щоби погрожувати країнам НАТО та іншим їхнім ворогам", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ISW пояснили, навіщо путін наказав збільшити армію в Росії.