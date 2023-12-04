"Їхнє завдання — протриматися 2024 рік": військовий розповів, коли і чому росія може піти у новий наступ в Україні

У москві впевнені, що програш у цій війні перетворить "грізну імперію" на країну-невдаху в очах усього світу

Один із сценаріїв дипломатичного завершення бойових дій, який обговорюється на Заході та подається українцям під виглядом "корейського", насправді не має нічого спільного зі способом заморожування Корейської війни 1953 року й насправді вигідний лише росії. Для України він вкрай небезпечний. Ідея полягає у припиненні вогню на існуючих лініях зіткнення, укладанні перемир’я з ворогом та швидкому вступі України до НАТО.

Як пояснив ексзаступник командира взводу у 24-му батальйоні ТРО "Айдар" Євген Дикий у коментарі "Телеграфу", втілення цього плану перетворить Україну на Чечню часів її війн із росією. Конфлікт не буде вичерпаний, зате рф отримає можливість провести роботу над помилками, щоб повернутися і добити або підкорити нас. У випадку з Україною кремль задовольнить виключно "остаточне вирішення українського питання", яке стало екзистенційним для путіна, наголосив він.

Ветеран додає, що в москві впевнені: програш у цій війні посіє смуту в російському суспільстві та перетворить "грізну імперію" на країну-невдаху в очах усього світу. Враховуючи, скільки злочинів скоїли росіяни в Україні, втрата влади для них означатиме втрату щонайменше, а скоріше життя.

"У них є чіткий план перемоги. Забезпечити її вони планують після "другого пришестя" Дональда Трампа до влади в США. Зараз завдання рф — протриматись 2024-й рік, утримуючи позиції на окупованих територіях і знищивши якомога більше українців, адже наступати на Харків чи Одесу сил у них нема. Кремль впевнений, що 2025-го, ставши президентом, Трамп припинить постачання Україні зброї і економічної допомоги. Підготувавши за рік мобілізаційний ресурс і посиливши роботу ВПК, росіяни повернуться до наступу в Україні. Тому варіант із заморожуванням війни може бути вигідний лише рф", — резюмував Євген Дикий.

Детальніше про те, чому дипломатичних шляхів завершення війни при путінському режимі просто не існує, читайте у статті "Телеграфа": Заморожування війни та вступ України до НАТО: реальність чи мильна бульбашка

Нагадаємо, історик Єльського університету Тімоті Снайдер назвав головну перемогу ЗСУ за останні пів року. На його думку, вона пройшла повз увагу більшості.