росіяни під час тривог атакують Україну не лише ракетами та дронами: у ЗСУ назвали ще одну загрозу

У ЗСУ не одразу можуть відрізнити роботу РЕБ від реальних пусків

У Повітряних Силах ЗСУ пояснили часті формулювання, які українці можуть чути під час повітряних тривог. Мова про фрази "ціль припинила своє існування" або "це була фальш-ціль, робота РЕБ".

Про це розповів речник ВР ЗСУ Юрій Ігнат під час інтерв’ю виданню "РБК-Україна". За словами військового, мета таких дій росіян — ввести Сили Оборони в оману.

Також, пояснив Ігнат, інколи цією ціллю може бути робота реактивних систем залпового вогню.

"Вони теж дають "засічку" на радарах, тобто радіолокаційна станція може захопити сигнал роботи "Смерча", "Граду", "Урагану" тощо, і тоді здається, що це летить ракета", — говорить він.

Крім того, додає він, засоби РЕБ противника можуть видавати радіомагнітний імпульс, який наші станції радіолокації також сприйматимуть за ціль. Вона на деякий час може з'явитись на моніторах, де зображена повітряна обстановка, а потім пропасти.

"Ми ж відразу не знаємо – чи це робота РЕБ, чи ні, але ми маємо дуже швидко сповістити людей, що є ракетна загроза", — сказав Ігнат і додав "Зрештою, ціль може припинити існування, навіть якщо це реальна ракета, наприклад, Х-59, але вона може просто впасти в полі, не долетівши до цілі".

Також журналісти поцікавилися і спікера про те, чи можуть росіяни пускати такі електронні сигнали для того, щоб шпигувати за розміщенням наших систем ППО.

"Коли йде бойова робота, коли росіяни випускають реальні ракети, то вони і так бачать наші радіолокаційні станції і засоби ППО теж віддають сигнал. Є відповідна протидія і у нас на такі випадки", — підкреслив Ігнат.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ЗСУ розповіли, як і чим Росія атакуватиме Україну цієї зими.