Інформація про них поки не зібрана через бойові дії, що продовжуються

Українські військові ліквідували російських окупантів, які розстріляли полонених бійців ЗСУ біля Степового на Авдіївському напрямку. Також порушено кримінальну справу щодо цього злочину.

Про це повідомив речник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Подробиці він озвучив в ефірі телемарафону.

"Так, цей факт зафіксовано відповідними службами. Порушено кримінальну справу, триває відповідне розслідування і потім ці матеріали будуть передані до міжнародних інститутів, які займаються військовими злочинами. І також можу підтвердити, що в ході подальших бойових дій і група російських окупантів, яка вчинила цей злочин, перестала існувати", — розповів Штупун.

На уточнююче питання, що відомо про цих окупантів, спікер дав зрозуміти, що інформацію поки не зібрано через бойові дії, що тривають.

Нагадаємо, 2 грудня у мережі з’явилося відео, де росіяни розстріляли беззбройних українських воїнів. Трагедія сталася в районі села Степове Покровського району Донецької області.

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що звернеться до Червоного Хреста та ООН.

У свою чергу Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу окупантами двох українських військовослужбовців на Донеччині. У неділю, 3 грудня, голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що російських окупантів, які стратили, ліквідували.

Раніше "Телеграф" повідомив, що росіяни вбили групу українських воїнів. Полоненим захисникам зв’язали руки.