В росії підтвердили загибель чергового топ-окупанта: чим він відомий

У росіян "важка втрата"

У росії офіційно підтвердили загибель свого топ-воєначальника на війні в Україні. Він був заступником командувача 14 Армійського Корпусу Північного флоту.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на губернатора Воронезької області. Йдеться про генерал-майора володимира завадського.

За даними чиновника, до серпня 2021 року окупант командував 4 гвардійською Кантемирівською танковою дивізією. Також відомо, що під час повномасштабного вторгнення в Україну російський генерал планував та проводив окупаційні операції у Харківській області. У вересні 2022-го у ЗМІ з’явилася інформація про те, що він втік із Ізюма разом із пораненими росіянами, злякавшись контрнаступу ЗСУ.

"Тяжка втрата. Біль, що пронизує. На бойовому посту в зоні проведення спецоперації загинув заступник командувача 14 Армійського Корпусу Північного флоту генерал-майор володимир завадський", — розповідає губернатор.

У своєму посту глава Воронезької області не розкриває подробиць загибелі загарбника, однак, як раніше ми писали, зараз існує дві версії того, як він загинув. Перша (її просувають самі росіяни) — завадський нібито підірвався на міні. Друга — генерала міг "наздогнати" FPV-дрон.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна ліквідувала командувача Чорноморського флоту рф. Але згодом в росії це спростували.