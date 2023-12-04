Як Україна звільняла території: ситуацію за два роки детально показали в інфографіці

До вторгнення в лютому 2022 року РФ контролювала 7% території України

Війна росії проти України триває, точаться напружені бої за території. У листопаді 2023 року ворогові вдалося збільшити окуповану площу на 4 кв. км.

На порталі War Mapper опубліковано актуальну інфографіку, на якій відображено дані про окуповану площу в Україні. У повідомленні йдеться, що у листопаді відбулася найменша зміна контролю з моменту повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, і це попри високу інтенсивність боїв на різних напрямках фронту.

Лютий-листопад 2022 року

У телеграм-каналі Шрайк Ньюс журналіст Роман Шрайк проаналізував інфографіку War Mapper. З 2014 року і до повномасштабного вторгнення росії окупувала 7% українських територій. У лютому та березні 2022 року ворогові вдалося захопити майже чверть площі України.

Інфографіка за 2022 та 2023 рік

Зверніть увагу, що на інфографіці червоним виділено досягнення окупантів у захопленні українських земель, а жовтим – прогрес ЗСУ у визволенні.

Українські військові почали активно звільняти території від ворога з квітня минулого року, очистивши від загарбників північ країни. Восени був контрнаступ ЗСУ. Тоді вдалося звільнити частину Харківської області та правобережжя Херсонщини.

"Останні 12 місяців на цьому тлі виглядають майже рівною лінією", — пише Роман Шрайк.

Інфографіка за останній рік

З листопада 2022 року і до кінця осені 2023-го великих змін на фронті не було. Хоча зміна контролю була на кількох напрямках.

Як змінювалася динаміка на фронті

Так, з січня до квітня окупанти наступали на Бахмут і Соледар. ЗСУ були витіснені за межі міст. У червні українські захисники розпочали наступ на південному фланзі Бахмута.

Загальне зведення, скільки територій окуповано

"Зверніть увагу, що, попри битву за Авдіївку та активні дії майже по всьому фронту, листопад, що минув, — місяць із найнезначнішими територіальними змінами", ― пише журналіст.

Наразі росією окуповано приблизно 17,48% українських територій. Приблизно такий показник був рік тому, наприкінці листопада.

Раніше "Телеграф" повідомляв про головну перемогу ЗСУ за останні півроку. Її назвав історик Тіматі Снайдер.