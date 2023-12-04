Потужніша тільки ядерка: аналітик розповів про нову небезпечну модифікацію "Шахедів"

Засіб терору став ще смертоноснішим

російські окупанти вкотре модернізували свої іранські дрони Shahed. Тепер засіб терору став ще смертоноснішим

На це звернув увагу воєнно-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він зазначив, що росія вже багаторазово намагалася поліпшити ці дрони, наприклад, за рахунок осколкових, вражаючих елементів і т.д. Але тепер "Схоже, вони дійшли висновку про повну зміну принципу дії БЧ на термобаричний".

Але, наголошує аналітик, тут важливо відзначити один момент. Shahed-131/136 застосовується переважно по тиловій Україні та у більшості випадків жертвами цих дронів-камікадзе стають цивільні особи.

"Тобто, Shahed-131/136 це не зброя, а засіб терору", — каже він і додає "У свою чергу, термобаричні засоби ураження вважаються у своїй категорії найпотужнішими, не ядерного типу. При всіх недоліках ТОС-1А "її реактивний снаряд МО.1.01.04М найпотужніший у своїй ваговій категорії засіб ураження. Тобто, росіяни, цілеспрямовано встановлюють настільки небезпечні бойові частини на Shahed-131/136, щоб… Щоб підвищити показник руйнувань і жертв".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ЗСУ назвали ще одну загрозу для України під час російських повітряних атак.