"Білих хмаринок тобі": на Донбасі загинув герой, який повернувся з-за кордону захищати Україну

Він мав звання старшого солдата

У бою під Бахмутом Донецької області загинув 27-річний Євген Ащаулов з Сумщини. Життя воїна 1 грудня обірвала ворожа куля, без батька залишився маленький син.

Про це повідомляється на facebook-сторінці класичного професійного коледжу СумДУ, де герой навчався за спеціальністю "Будівництво, обслуговування та ремонт залізничних колій" та отримав кваліфікацію техніка-будівельника. Воїн народився 28 жовтня 1996 року у селі Підлипне Конотопського району.

На момент початку повномасштабної війни Євген був за кордоном. Однак він не зміг залишатися там, розуміючи, що ворог хоче завоювати його рідну землю. Чоловік повернувся і добровільно став на захист Батьківщини. Мав звання старшого солдата, був стрільцем стрілецького відділення стрілецького батальйону.

"Кілька років тому Женя одружився, у нього народився синочок, на якого він так чекав! Тільки б жити й виховувати дитину, але... Ворожа куля обірвала і плани, і життя... Білих хмаринок тобі, дорогий наш студент-захисник! Герої не вмирають!", — йдеться в некролозі.

Євген Ащаулов

Одногрупники розповіли, що Женя знав дві іноземні мови: англійську та польську – вільно розмовляв ними. Він був добрим другом, який завжди був готовий допомогти. Герой захоплювався рибалкою, він мав багато рибальських трофеїв.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в районі міста Мар’їнка Донецької області під час мінометних обстрілів ворога 27 листопада загинув Андрій Макотра із Чернігівської області. Росіяни відібрали батька у двох дівчаток 12 і 8 років і чотирирічного хлопчика.