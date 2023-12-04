"Гроші закінчуються": у Байдена терміново звернулися до Конгесу через допомогу Україні

Якщо економіка України паде, вона не зможе продовжувати воювати

У Білому домі попередили лідерів Конгресу США, що ресурси для допомоги Україні повністю закінчуються цього року. У зв’язку із цим там виступили із терміновим закликом затвердити фінансування підтримки Києва.

Про це пише "Financial Times" з посиланням на директора Адміністративно-бюджетного управління США Шаланду Янг. Вона направила листа лідерам Республіканської та Демократичної партій, у якому йдеться, що без дій Конгресу до кінця року в США закінчаться ресурси для закупівлі більшої кількості зброї та обладнання для України, а також для надання обладнання з американських військових запасів.

Вона наголосила, що відмова Конгресу схвалити нову підтримку "поставить Київ на коліна на полі бою", а також "збільшить ймовірність військових перемог росії".

"Немає жодного чарівного горщика з фінансуванням, який би допоміг нам впоратися з цим завданням. У нас закінчилися гроші і майже скінчився час", - каже вона.

Янг пояснила, що підтримка України з боку США має вирішальне значення і не може бути замінена іншими країнами.

"Якщо економіка України паде, вони не зможуть продовжувати воювати, і точка. путін це добре розуміє, саме тому росія зробила руйнування української економіки центральним елементом своєї стратегії — що ви можете бачити в її атаках на український експорт зерна та енергетичну інфраструктуру", — зазначає вона.

У Білому домі також стверджують, що фінансування допоможе зміцнити промислову базу США, оскільки старі системи озброєння будуть відправлені в Україну та замінені на нові, зроблені у Сполучених Штатах. За оцінками Янг, майже половина термінового запиту президента буде направлена на виробництво у США.

"Хоча ми не можемо точно передбачити, які американські компанії отримають нові контракти, ми знаємо, що фінансування буде використане для придбання передових засобів захисту від нападів на цивільне населення в Ізраїлі та в Україні – наприклад, систем ППО, побудованих в Алабамі, Техасі, та Джорджії, а також життєво важливі підкомпоненти, отримані майже зі всіх 50 штатів", — сказав Янг.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в США встановили дедлайн зі схвалення допомоги Україні