"Грозу американських F-35" вже давно прозвали "літаючою арматою"

Як тільки Україна отримає F-16 від союзників, росія, найімовірніше, введе в бій проти них свої "аналоговнєтниє" Су-57. Це новий російський стелс-винищувач.

Про це пише The National Interest, посилалася на думку військового оглядача Майї Карлін. Вона наголосила, що до цього вони жодного разу не використовувалися у повномасштабному вторгненні.

У зв’язку з цим журналісти розповіли про можливі проблеми, з якими можуть зустрітися пілоти ЗСУ. Однак перш за все слід зазначити, що хоча в росії неодноразово заявляли про готовність Су-57, через те, що вона тримає їх далеко від фронту, характеристики літака поки що неможливо підтвердити.

Все ж таки, гіпотетично, Су-57 оснащений технологією малопомітності. В аналізі 2020 року Королівський інститут об’єднаних служб описав Су-57 як "те що ще не перетворилось на надійну передову систему озброєння", але як літак-невидимку з потенціалом. Також наголошується, що крім ракет "повітря-повітря", Су-57 оснащений ракетами класу "повітря-поверхня" для ураження наземних цілей та ведення повітряного бою на великих дальностях. Маючи два внутрішні відсіки озброєння, Су-57 може нести до восьми ракет К-77М класу "повітря-повітря".

На думку журналістів, навіть якщо Су-57 має недоліки в кількох областях, літак має деякі переваги перед F-16 Fighting Falcon. Наприклад, пілот індійських ВПС у відставці Віджайндер К. Тхакур розповідав, що російський винищувач п’ятого покоління можна синхронізувати із наземними радарами, що може надати йому перевагу при першому запуску над Falcon четвертого покоління.

Що відомо про Су-57

Це російський багатоцільовий винищувач, який заявляється як представник п’ятого покоління. Насправді є довгобудом із 20-річною історією. Необхідність створити винищувач наступного покоління було сформовано ще СРСР наприкінці 80-х. Лише 2001 року оголошуються роботи з розробки так званого ПАК ФА – "перспективного авіаційного комплексу фронтової авіації".

В росії досить швидко намалювали концепт, який вже в 2004 році показали путіну, а також задекларували, що перший політ відбудеться в 2006-2007 роках, а постачання до армії вже в 2014-2015 роках із планом у 52 одиниці до 2020 року. Втім, тоді ще відомий під індексом Т-50 Су-57 вперше піднявся в повітря тільки в 2010 році, при цьому на двигунах від Су-35.

Про те, що з літаком не все так, може говорити той факт, що лише у 2019 році міноборони росії замовило лише 76 одиниць Су-57, при цьому до кінця 2024 року має бути поставлено лише 22 машини. Втім, за даними з відкритих джерел, на кінець 2023 року рф примудрилася побудувати лише 15 одиниць (і це включаючи всі прототипні моделі).

У зв’язку з проблемами російського довгобуду та "вундер-характеристиками", які підтверджені лише на папері, "грозу американських F-35" вже давно прозвали "літаючою арматою".

Характеристики Су-57

Екіпаж : 1 людина

: 1 людина Максимальна злітна вага : 35 500 кг

: 35 500 кг Тягоозброєність при максимальній злітній вазі : 0,85 (двигуни АЛ-41Ф1С)

: 0,85 (двигуни АЛ-41Ф1С) Максимальна швидкість : 2,45 Маха

: 2,45 Маха Бойове навантаження : 16 000 кг

: 16 000 кг Точок підвіски у внутрішніх відсіках : 10

: 10 Додаткові точки підвіски на крилах : 6/8

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ф створила нову крилату ракету для свого Су-57.