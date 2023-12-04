Бомба уповільненої дії чи поразка кремля: чому Росія не хоче заморозити війну в Україні

Ворог готовий продовжувати бойові дії

Один зі сценаріїв припинення війни між росією та Україною полягає у заморожуванні конфлікту, але такий варіант не влаштовує жодну зі сторін. Це може бути ознакою політичної поразки кремля.

Насамперед це пов’язано з тим, що ворогові доведеться залишитися без територій, які вже були "включені" путіним до складу росії: частина Запорізької та Донецької областей, Херсон. Але й інші причини, про які військовий аналітик Дмитро Снєгирьов розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

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За словами експерта, основним завданням окупантів є захоплення всієї території Донецької області. Поки цього не станеться, росії не вигідні "мирні переговори" і кремль на них не погодиться.

"З огляду на наведені аргументи стає зрозуміло, що просувати сценарії "завершення війни" шляхом заморожування бойових дій можуть лише самі росіяни або їх прихильники в Європі. На відміну від першої половини 2022-го року, нас уже ніхто не може списати з рахунків. Україна була, є і буде. Інше питання — в яких межах.У будь-якому випадку, досвід замороженого конфлікту в інших країнах — Вірменії, Молдові, Грузії — показує, що це бомба сповільненої дії, яку Росія закладає на майбутнє. Якщо ми дозволимо їм зробити це з Україною, воюватимуть і наші онуки", — сказав Дмитро Снєгирьов.

Повний текст читайте у матеріалі на сайті "Телеграфа" : "Заморожування війни та вступ України до НАТО: реальність чи мильна бульбашка ".

Раніше "Телеграф" писав про посилення мобілізації у двох областях України.