Отримали дефіцитні ракети та робимо нові "Богдани": Зеленський повідомив про важливий успіх

Позитивні новини є і щодо "зернового коридора"

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 4 грудня, повідомив, що Україна отримала від союзників чимало зброї. Зокрема йдеться про дефіцитні ракети для систем протиповітряної оборони, нові ЗРК тощо.

Також глава державі відзвітував про успішне нарощення вітчизняного виробництва. Про це він повідомив у Telegram.

"Триває виконання важливих оборонних домовленостей з нашими партнерами. Отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси. Вдячний нашим друзям", — зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що дають результат і зусилля з нарощування власного виробництва, адже уперше Україна вийшла на показник шість САУ "Богдана" на місяць, який зростатиме і далі. Самохідна гаубиця здатна завдавати ударів на відстані 40 км, а калібр гармати відповідає стандартам НАТО – 155 мм, це стандарт НАТО.

САУ "Богдана"

Позитивні новини і щодо "зернового коридора", адже показники перевезення вантажів перевищили позначку 7 млн тонн.

Ситуація на фронті

На фронті, як повідомив Зеленський, тримають оборонні бої та активні дії.

"Оборонні бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, активні дії на півдні", — сказав президент.

Не оминув увагою глава держави і Херсон, який у неділю, 3 грудня, обстріляли окупанти, влучивши у багатоповерхівку та дві лікарні.

"Надзвичайні служби, ОВА та МВА долають наслідки чергового варварського обстрілу та допомагають постраждалим. А сили оборони реалізують задум, як відбити ворогу можливості й бажання тероризувати місто", — зауважив Зеленський.

Раніше "Телеграф" писав, що самохідна артилерійська установка (САУ) "Богдана" нехай і досить нова розробка українців, проте вона вже міцно зарекомендувала себе на фронті. Зокрема, вона добре показала себе у жовтні.