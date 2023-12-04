Політичні розборки підривають єдність держави і деморалізують суспільство - Юрій Гудименко

Країні треба працювати над політичною єдністю

Політична конкуренція та боротьба за рейтинги деморалізують суспільство і загрожують майбутньому держави. Вперше за тривалий час в Україні немає непорозумінь щодо глобальних питань мови, вступу до НАТО, ідентифікації ворога, але вкотре є політична боротьба.

Про це військовослужбовець і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю з Віталієм Портніковим на телеканалі "Еспресо".

"Конфлікт політичного і військового керівництва стає схожий на події 1917 року під час Визвольних змагань. А потім всі будуть лізти в останній вагон, щоб тікати з Києва. Суспільство не бачить єдності у владі, а тільки постійні скандали. Навіть більше, нам говорять, що в час війни не має бути політичних процесів, виборів, мітингів, протестів, втім, сама ж нардепка Мар'яна Безугла відкриває вікно політичних перегонів. Одна справа, коли є спільне розуміння і домовленість про неприпустимість публічної політичної боротьби. Друга справа, це коли депутат ВРУ починає публічно мочити Головнокомандувача ЗСУ і тим самим простеляє червону доріжку, щоб одні депутати критикували інших, влада працювала по опозиції", — коментує Юрій Гудименко.

За словами військового, перш за все країні треба працювати над політичною єдністю. На фронті єдність існує: військові не сперечаються за політику, адже розуміють, що це несе загрози для держави.

"У ці важкі часи необхідно демонструвати символами, навіть популістичними силами те, що єдність присутня не тільки на фронті, а всюди. Зараз цього не відбувається, і це питання номер один. Питання деморалізації суспільства виходить на перший план. Деморалізоване суспільство починає неадекватно реагувати на виклики, що може призвести до катастрофи. Хто в нас ворог, хто в нас друг — українці погодилися між собою. Що нас роз'єднує — це кадрові питання. Це дико — в умовах війни підривати авторитет головнокомандувача Валерія Залужного. Наші діти, коли читатимуть підручник історії, не сприйматимуть цей факт. Таке враження, що нам скучно, і ми не маємо за що посваритися", — підкреслив Юрій Гудименко.