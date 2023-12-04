ЗСУ вдарили по нафтобазі росіян у тимчасово окупованому Луганську (відео)

Внаслідок атаки спалахнув один із резервуарів

Збройні сили України у неділю, 3 грудня 2023 року, успішно атакували один зі стратегічних об’єктів в тимчасово окупованому Луганську. Удару зазнала нафтобаза.

Про це інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Після атаки спалахнув один із резервуарів і почалася сильна пожежа.

"Вчора 3 грудня 2023 року Сили оборони завдали успішного вогневого удару по нафто-мастильних складах", — повідомляється в публікації.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ також розсекретило місце атаки. Відомо, що удару зазнала нафтобаза, розташована на вулиці Руднєва.

Розташування ураженої нафтобази у Луганську

Нагадаємо, що новина про атаку нафто-мастильних складів у ніч з 3 на 4 грудня 2023 року раніше з’явилася у пропагандистських виданнях. Вони посилалися на інформацію представників окупаційної адміністрації Луганської області. Місцеві мешканці чули гучні вибухи.

Мешканці окупованого Луганська прокинулися від вибухів

За повідомленнями росЗМІ, безпілотники атакували нафтобазу, але нібито спрацювало ППО. Інформація, надана ЗСУ, спростовує успішну роботу систем протиповітряної оборони ворога.

ЗСУ вдарили по "нафтовому серцю"

Нічний обстріл тимчасово окупованого міста прокоментував голова Луганської ОВА Артем Лисогор. Він заявив, що ЗСУ вдалося знищити "нафтове серце". У Луганську більше немає нафтобази. Розповів він і як це сталося.

"Невідомий дрон обійшов всі можливі засоби радіоелектронної боротьби та вдарив у нафтове серце так званої "ЛНР". Вибухнуло голосно, а палало яскраво. Тому спочатку почули, прокинувшись, а потім побачили це тисячі луганчан", — поділився Лисогор.

Раніше "Телеграф" писав про завдання ЗСУ удару по скупченню ворога у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області.