Удар окупантів по зупинці у Херсоні: мережею шириться відео прильоту

Сила удару була чималою

Удар росіян по зупинці громадського транспорту у Херсоні, який відбувся у неділю, 3 грудня, зафіксували місцеві камери спостереження. Відео активно шириться мережею.

Унаслідок удару є загиблі та постраждалі. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У відео чітко видно момент влучання в зупинку, а також те, як після вибуху почали підійматися дим та пил. Люди, налякані раптовою атакою окупантів по мирному населенню, почали вбігати подалі від місця удару.

На відео також чутно, як плачуть перелякані діти. Від влучання по зупинці загинула літня жінка.

Що відомо про удар росіян по Херсону

Окупанти обстріляли житлову будівлю, дві лікарні та поцілили у зупинку громадського транспорту. Унаслідок удару двоє людей загинуло та ще семеро було травмовано. У Херсонській ОВА зазначали, що ступінь важкості отриманих поранень — легкий та середній. Травмованих було доставлено до лікарні.

Відомо, що росіяни завдали удару з території тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини. Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення військовими рф законів та звичаїв війни.

Раніше "Телеграф" писав, що на пʼяту добу пошуків у понеділок, 4 листопада, рятувальники дістали тіло 8-річної дівчинки з-під завалів у Новогродівці, яку росіяни обстріляли 29 листопада.