Оборона Кримського мосту "просіла" після шторму: у ГУР натякнули, що Україна цим скористається

Росіяни побоюються недарма

Росіяни активно працюють над усуненням руйнівних наслідків штормів, які нещодавно вирували у Чорному морі. Від них в окупантів постраждало чимало оборонних конструкцій навколо Кримського мосту.

Проте Сили оборони не збирають чекати, поки військові рф закінчать відновлювальні роботи. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Речник, у відповідь на запитання про пошкодження ударом стихії барж та загороджень, які захищали шляхопровід між материковою росією та територією тимчасово окупованого українського Криму, зауважив, що постраждали також й інші оборонні об'єкти інтервентів.

"Йдеться не лише про міст. Також серйозних руйнувань зазнали ворожі захисні споруди в Севастополі, в Новоросійську зокрема", — сказав Юсов.

За його словами, окупанти побоюються чергових українських ударів по об'єктах, захист яких постраждав після серйозної негоди. До прикладу, пластикові бочки загороджень мосту після шторму плавали по всій Керченській протоці.

"Звичайно, ворог цілком справедливо побоюється, що цим скористаються українські Сили безпеки та Оборони. Ми не будемо розкривати усі секрети, але їхній внутрішній дедлайн — за два тижні усунути неполадки. Зрозуміло, що Україна чекати теж не буде", — додав представник ГУР.

Юсов розповів також про вплив складних погодних умов на флот загарбників у акваторії Чорного моря.

"Кораблі держави-агресора не почуваються у безпеці, і частина з них через це зараз знаходиться на рейді. Тобто погода тут внесла свої корективи", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав, що біля путінського мосту, унаслідок шторму, 3 баржі затоплено, 2 – повністю змито водою. Ще одна баржа залишається на плаву, але вона ні до чого не прикріплена.