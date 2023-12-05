Війна — день 650: окупанти зазнають тяжких втрат, але продовжують штурмувати позиції ЗСУ, особливо на сході

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Протистояння російському вторгненню продовжується. Росіяни продовжують здійснювати десятки атак на позиції ЗСУ на фронті, а також відправляють проти України безліч дронів-камікадзе.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 5 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Російські війська ввечері 4 грудня запустили ще кілька груп дронів-камікадзе "Шахед" Україною. Наразі під загрозою удару південні області.

Інформацію за 2 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 647: росіяни збільшують тиск на сході незважаючи на значні втрати в порівнянні з ЗСУ

З даними за 3 грудня можна ознайомитись у трансляції:Війна — день 648: йдуть важкі бої на сході, окупанти продовжують атакувати міста дронами

Про те, що відбувалося 4 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 649: окупанти шалено атакують на сході, "спекотніше" всього в районі Бахмута та Авдіївки