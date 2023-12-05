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Війна — день 650: окупанти зазнають тяжких втрат, але продовжують штурмувати позиції ЗСУ, особливо на сході

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Автор
Україна продовжує протистояти загарбникам Новина оновлена 05 грудня 2023, 00:07
Україна продовжує протистояти загарбникам

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Протистояння російському вторгненню продовжується. Росіяни продовжують здійснювати десятки атак на позиції ЗСУ на фронті, а також відправляють проти України безліч дронів-камікадзе.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 5 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Російські війська ввечері 4 грудня запустили ще кілька груп дронів-камікадзе "Шахед" Україною. Наразі під загрозою удару південні області.

Інформацію за 2 грудня дивіться за посиланням: Війна — день 647: росіяни збільшують тиск на сході незважаючи на значні втрати в порівнянні з ЗСУ

З даними за 3 грудня можна ознайомитись у трансляції:Війна — день 648: йдуть важкі бої на сході, окупанти продовжують атакувати міста дронами

Про те, що відбувалося 4 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 649: окупанти шалено атакують на сході, "спекотніше" всього в районі Бахмута та Авдіївки

Теги:
#Україна #Росія #Війна