Росіяни вбивають дронами своїх солдатів: у ЗСУ пояснили, навіщо

Дуже багато росіян відмовляються йти на штурм, оскільки бачать завали з тіл своїх попередників

Останніми днями на фронті відмічено все більше випадків, коли російські терористи атакують з дронів власних солдатів. Але це не так званий "дружній вогонь" та не помилки операторів – таким чином росіяни намагаються завадити тим, хто хоче здатися в український полон.

Про це розповів речник ОСУВ "Таврія" Олександр Штупун в ефірі Національного телемарафону. За його словами, за останні дні тільки в зоні відповідальності "Таврії" у полон здалося понад 80 росіян.

Оскільки дуже багато бажаючих здатися у полон, особливо під час штурму, то росіяни атакують таких солдатів з дронів. Вони просто не дають їм здаватися у полон.

"Фіксувалися навіть випадки, коли російські дрони добивали своїх же поранених. Можливо, одного разу це був якийсь військовий, якого не можна було здавати в полон. Але такі факти були протягом місяця", – зазначив він.

Речник додав, що серед полонених переважно ті, хто перебував у складі штурмових підрозділів. Кадрові війська росіян вперед не йдуть, у перших лавах штурмують зазвичай або не так давно мобілізовані, або переведені з інших напрямків підрозділи, які ще слабо розуміють, куди вони взагалі потрапили.

Також, за його словами, останнім часом серед росіян багато випадків відмови йти на штурм, оскільки солдати бачать дороги та лісосмуги, які завалені трупами знищених військових рф. Російські окупанти не використовують техніку через погану погоду та великі втрати, а обрали тактику штурмів великими піхотними хвилями, які зазнають шалених втрат.

Раніше "Телеграф" писав, що російські військові, які не дуже бажають йти на війну в Україні, все частіше самовільно залишають свої частини та підрозділи. Російські журналісти-розслідувачі виявили щонайменше 4121 судову справу щодо самовільного залишення військової частини.

У "м'ясних штурмах", які активно практикують російські командири, виживає мінімум солдатів, а багато новобранців гинуть у перші ж тижні на фронті – тому російські військові часто дезертирують з власної армії.