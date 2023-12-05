Росіяни знову тероризували захід України "шахедами": вибухи лунали у трьох областях

рф щоночі б’є дронами по нашій країні

Вже другу ніч поспіль росія атакує "шахедами" західний регіон України. Вибухи чули на Львівщині, Вінниччині та у Старокостянтинові Хмельницької області.

Невдовзі після опівночі безпілотники зафіксували на Вінниччині, пізніше загроза їх застосування поширилася і на інші області. "Шахеди" рухалися групами. О 2:43 на Львівщині оголосили повітряну тривогу, пов’язану з атакою БПЛА.

"Шахеди заходять у повітряний простір нашої області. Наразі рухаються у напрямку Бродів. Часто змінюють курс. Бережіть себе", — написав у Telegram начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Повідомлення про вибухи на Вінниччині з’явилося о 1:38. У цей момент там була тривога у зв’язку із "шахедами", ймовірно, працювала ППО. О 2:45 моніторинги повідомили, що вибухи було чути у Старокостянтинові Хмельницької області.

"Під час повітряної тривоги у Хмельницькому районі працювали сили ППО. Станом на даний момент повідомлень про постраждалих чи пошкодження інфраструктури немає. Дякую ВСУ за оборону неба над Хмельниччиною!", — написав перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

О 4:40 моніторингові пабліки написали про вибухи у Львівській області. Працювали сили ППО. О 5:01 дали відбій тривоги з загрози застосування безпілотників у всіх областях. Станом на 6:30 небо над Україною чисте.

Як повідомляв "Телеграф", у неділю, 3 грудня, росіяни завдали удару по житловому багатоповерховому будинку в Херсоні. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей і ще семеро постраждали.