росіяни вночі масовано атакували Україну: є руйнування у низці регіонів (карта ударів)

Зруйновано багато громадянської інфраструктури

У ніч проти 5 грудня росіяни масово обстріляли одразу кілька областей України. На жаль, без постраждалих не обійшлося.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко. За його даними, удари противника були спрямовані на цивільну інфраструктуру регіонів.

Детальніше по областях:

Донецька область

Окупанти завдали авіаудару по селищу Північне. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. Підрозділи ДСНС врятували 1 особу.

Також під ворожі обстріли потрапило місто Селидове. Зруйновано п’ятиповерхову будівлю навчального закладу, 2 приватні підприємства, багатоквартирний будинок.

Херсонська область

Окупанти завдали ракетних ударів по місту Херсон. Постраждала будівля кінотеатру, в якій почалася пожежа.

Харківська область

У селищі Борова через удар безпілотника пошкоджено будинок культури, будинок селищної ради та приватний будинок.

Також російські військові вдарили безпілотником по житлових будинках та господарських спорудах у місті Чугуїв. Постраждала 1 особа.

Крім того, за даними глави Львівської ОВА, атаковано було і його регіон.

Ворог трьома безпілотниками атакував об’єкт інфраструктури. Внаслідок удару виникла пожежа, яку оперативно загасили силами працівників.

"Є незначні руйнування. Обійшлося без жертв та постраждалих. Пошкоджень систем життєзабезпечення області також немає", — інформує він.

Глава Миколаївської ОВА також повідомив про обстріл за останню добу.

За його даними, 4 грудня, о 09:00 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися акваторією Очаківської громади. Постраждалих немає.

Вночі, 5 грудня, внаслідок ворожого обстрілу міста Очаків пошкоджено приватний будинок. Попередньо без постраждалих.

Також 4 грудня близько 12:30 ворожий ракетний удар зафіксовано відкритою територією Березнегуватської громади. Постраждалих немає.

Карта обстрілів України за останню добу

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що рятувальники витягли тіло дівчинки з-під завалів від удару по Новогродівці.