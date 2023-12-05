"Дуже жорстокі бої": росіяни штурмують село біля Авдіївки, чому воно важливе для ворога

Ворог не контролює цей населений пункт

Російські окупанти зосереджують увагу на селищі Степове Донецької області, на північний захід від Авдіївки. Цей населений пункт є важливим для ворога, оскільки вони хочуть перерізати логістику ЗСУ, а це найближчий напрямок для цієї мети.

Про це сказав голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі "Радіо Свобода". За його словами, навколо Степового тривають запеклі бої.

"Зрозуміло, чому вони це роблять, чому для них дуже важливе Степове. Хочуть перерізати вони логістику. Це найближчий напрямок для того, щоб перерізати нам одну-єдину дорогу. Дуже запеклі бої тривають на Степовому. Сказати, що вони його контролюють, це буде повна неправда. Буквально вчора-позавчора були такі дуже серйозні стабілізаційні дії з нашого боку. Зараз ворога в Степовому немає", — розповів Барабаш.

Також він зазначив, що Степове зараз перебуває повністю під контролем українських військових. До речі, окрім цього населеного пункту російські окупанти й надалі штурмують Авдіївський коксохімічний завод.

"Попри погоду майже цілодобово ворог намагається проводити свої штурмові дії різною кількістю груп, різною кількістю складу цих груп у напрямку Авдіївського коксохімзаводу", — додав Барабаш.

Водночас попри численні спроби ворога, йому так і не вдалося зайти на завод.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 листопада російські окупанти розпочали ще одну хвилю штурмів на Авдіївському напрямку. Однак, на думку ISW, атаки ворога не призведуть до швидкого просування.