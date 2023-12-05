Країна-сусідка пообіцяла стати головною у відновленні України: у чому її плюси

Румунія обіцяє підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно

У Румунії вважають, що їхня країна може відіграти ключову роль у відновленні України після завершення війни. Там заявляють, що для цього румунська держава має низку переваг перед іншими країнами.

Таку думку висловив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку під час зустрічі із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Так, наприклад, він зазначив, що у цьому контексті сильними сторонами Румунії є безпека, географічна близькість, морське, річкове, залізничне та автодорожнє сполучення – можливості, які можуть зацікавити американські компанії, які захочуть брати участь у реконструкції України.

Також прем’єр пообіцяв, що Румунія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

"Ми вдячні Румунії за допомогу Україні та за співпрацю на Чорному морі. Наші країни також тісно співпрацюють у цивільних питаннях, ми дуже тісно співпрацюватимемо в майбутньому, і наслідки будуть помітні у прогресі, який буде досягнутий", — сказав Блінкен.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після перемоги Україні обіцяють "рай", але чи так буде насправді?