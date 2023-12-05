Загинув "мобілізований підліток-сирота": окупанти запустили фейк, який одразу розкусили

Загиблий справді був військовослужбовцем, але повнолітнім

Російські пропагандисти розпочали черговий фейк. Цього разу вони заявили нібито про загибель першого підлітка, мобілізованого до лав Збройних сил України (ЗСУ).

РосЗМІ пишуть, що загиблому Володимиру Сачалі було всього 17 років і він служив у 103 бригаді ТРО. Начальник Служби у справах дітей Львівської ОУ Володимир Лис підтвердив, що це фейк.

"В Єдиній інформаційно-аналітичній системі "Діти", яка веде облік по всій Україні, сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, із прізвищем Сачала немає взагалі. База працює з 2006 року і навіть, якби він 26-річним сиротою, то дані б збереглися. Росіяни пишуть, що він "вихованець дитбудинку", посилаючись на якогось директора Чикеля — я за всі свої роки роботи в службі про такого директора не чув", — упевнений Лис.

Пропагандисти пишуть, що загиблого мобілізували до 103-ї бригади менш як тиждень тому, а до того він нібито проходив військовий вишкіл в таборі "Гайдамацька Січ". Але це неправда. В Україні є лише навчально-виховний центр із такою назвою і там не готують майбутніх військових.

Фейк, запущений роспропагандою

Насправді загиблий Володимир Сачала народився 13 серпня 1997 року у Яворівському районі. Там він здобув базову середню освіту, а після цього вступив до Художнього училища ім. Й.Станька, що у селищі Івано-Франківське.

Володимир навчався на столяра-верстатника деревообробних верстатів. В училищі про нього дуже добре відгукуються. Кажуть, що він був спокійним та старанним. У 2017 році Сачала відслужив в армії, а потім повернувся до цивільного життя, про що повідомили у Яворівській міській раді. Знову одягнути піксель він вирішив лише у січні 2023 року. Він став до лав 24 бригади.

"Незважаючи на молодий вік, хлопець був відважений і готовий давати відсіч ворогові. Служив у складі легендарної 24 бригади. Під час служби зустрів свою майбутню дружину та створив із нею родину", — йдеться у повідомленні місцевої ради.

Смертельні поранення Володимир Сачала отримав 28 листопада під час міноментного обстрілу Дружба. Його поховали на малій Батьківщині 4 грудня.

Раніше "Телеграф" писав про загибель відомого футболіста Віталія Залізняка. Він загинув, захищаючи Україну від ворога.