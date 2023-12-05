Цифра вражає: у ЗСУ повідомили, скільки українці задонатили з початку широкомасштабного вторгнення

Гроші жертвують як громадяни, так і компанії

У вівторок, 5 грудня, відзначається міжнародний День волонтера. Для України це свято як ніколи актуальне.

Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України, з початку широкомасштабного вторгнення українці задонатили понад 100 мільярдів гривень. Зазначається, що з лютого 2022 року до травня 2023 року громадяни, приватні компанії та банки переказали на гуманітарну допомогу та оборону України 98,9 млрд гривень.

Крім того, за даними "Опендатабот", за перші три квартали 2023 року найбільші українські благодійні фонди зібрали 12,5 млрд гривень. Найбільше донатів у період з січня по вересень 2023-го зібрала платформа United24 — 7,94 млрд гривень або 63% від загального обсягу. Майже чверть коштів — трохи більше 3 млрд гривень — отримав фонд "Повернись живим", ще близько 1,5 млрд гривень (12%) надійшло до фонду Сергія Притули.

Також повідомляється, що від початку року найбільше пожертв надійшло для потреб ЗСУ — 7,06 млрд гривень (89% від загального обсягу). У травні 2023 року платформа United 24 розпочала збори за двома новими напрямами — на гуманітарне розмінування та потреби освіти та науки. Протягом п’яти місяців на відповідні рахунки було перераховано 31 млн гривень і 76 млн гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як світові знаменитості збирають мільйони доларів для допомоги українцям. Чимало з них зараз вважаються українськими амбасадорами, які тримають зв’язок з українською глобальною ініціативою United24.