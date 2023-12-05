Україну можуть примусити до переговорів вже й британці, пишуть ЗМІ. Росія не проти

Дипломати однієї з країн Заходу можуть почати тиск на Київ

В українському та західному медіапросторі все частіше лунають заяви про можливий початок переговорів між Україною та Росією. І хоч Київ офіційно заперечує таку можливість, Україну можуть примусити сісти за стіл переговорів з РФ.

Про це заявив журналіст видання Politico Джек Бланшар, пише Express. За його словами, такі розмови ведуться в дипломатичних колах.

"Великий контрнаступ України не був таким успішним, як на це сподівалися люди. Це викликає великі запитання про здатність України виграти цю війну будь-яким значущим військовим шляхом. І в дипломатичних колах ведуться балачки про тиск на Київ, щоб той сів і домовився. Буде дуже цікаво почути думку Девіда Кемерона (міністра закордонних справ Великобританії) з цього приводу", – підкреслив він.

Видання зазначає, що це відбувається на тлі посилення тиску на президента України Володимира Зеленського. Також підкреслюється, що саме британські дипломати можуть спричинити цей тиск на Україну.

Своєю чергою прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у кремлі "зберігають готовність" до переговорів з Україною. "Звичайно, переважно ми воліли б це робити політико-дипломатичними засобами. Ось і тому ми зберігаємо готовність до переговорів", – заявив він.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США та Німеччина хочуть змусити Україну сісти за стіл переговорів із Росією. Зробити це планують не через прямі переконання, а скорочуючи військову допомогу.

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники мають продовжувати підтримувати Україну. Він підкреслив, що чим сильніша Україна буде на полі бою, тим вагомішою буде її позиція за столом переговорів.