Вони на межі зникнення: окупанти вивезли до РФ червонокнижних тварин з Асканії-Нови

Вкотре загарбники зухвало порушили норми міжнародних природоохоронних конвенцій

Російські окупанти вивезли із заповідника Асканія-Нова по кілька особин зебри Чапмана, бізона американського, коней Пржевальського та оленя Давида. Тим самим загарбники порушили норми міжнародних природоохоронних конвенцій.

Про це у вівторок, 5 грудня, на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. За його словами, окупаційна адміністрація парку здійснила незаконний обмін тварин.

"Окупанти вчергове зухвало порушили норми міжнародних природоохоронних конвенцій. Ворожі пабліки поширюють інформацію, що окупаційна адміністрація парку здійснила незаконний обмін тварин між Біосферним заповідником «Асканія-Нова», природним біосферним заповідником «Ростовський» та асоціацією зі збереження та відновлення рідкісних та зникаючих видів тварин «Жива природа степу», — йдеться у повідомленні.

Руслан Стрілець підкреслив, що всі види цих червонокнижних тварин занесені до Червоного списку МСОП (Міжнародний союз охорони природи) зі статусом "зниклий з природи", "на межі зникнення" та "близький до тих, хто перебуває під загрозою знищення". Водночас на територію зоопарку було завезено антилопи канна, домашні, верблюди двогорбі та один гуанако.

"Україна – перша країна у світі, яка збирає докази за екологічні злочини. Пункт 8 Формули світу Володимира Зеленського "Екологічна безпека" — це шлях до відповідальності за екоцид та запобігання повторенню таких злочинів у світі в майбутньому", — написав Стрілець.

Зазначається, що відповідні відомства вже були проінформовані щодо цієї ситуації. Міндовкілля готує повторні ноти до секретаріатів природоохоронних конвенцій: Бернської, Рамсарської, ЮНЕСКО, Бонської Конвенції, Міжнародного союзу охорони навколишнього середовища та секретаріату CITES.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Асканії-Нова понад сто років мешкають більш ніж 1200 тварин із п’яти континентів. З початку повномасштабного вторгнення волонтери збирали кошти на ліки та корми для рідкісних тварин, які без цього могли б померти від голоду. Навесні 2023 року російські окупанти вирішили "взятися" за заповідник і тоді стало відомо, що вони готують викрадення тварин.