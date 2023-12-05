Ризикована "українська забава": у Зеленського висловилися про політичні скандали в країні

Політика у демократичній державі, безумовно, корисна

В Офісі президента України прокоментували гризню у суспільстві та військово-політичних колах, яка останнім часом заполонила собою інфополе. Там назвали цю "українську забаву" інфантильною та ризикованою.

Таку думку висловив радник голови ОП Михайло Подоляк. Він зазначив, що політика в демократичній державі, безумовно, корисна, але важливі місце, час та тональність.

"Скажімо так, традиційна публічна істерика, яка в нас грайливо називається "політичним процесом", розв’язує сьогодні три вкрай огидні завдання. Несвідомо, звісно", — вважає він.

Першим "завданням" Подоляк назвав деморалізацію внутрішнього ринку та суспільства.

"А навіщо думати про щось, якщо все майже закінчилося? Справді, адже росіяни армадно вдиралися до нас, добровільно множили свою репутацію на нуль, розмінювали свої сировинні монополії в європейських країнах всього лише на захоплення… невеликої частини країни, яку люто ненавидять. Тому далі вони не підуть, і, отже, можна… Можна що? Розірвати внутрішні світи й так виснаженого українського суспільства?" — сказав Подоляк.

Друге — істерика мобілізувала Росію, а точніше її "верхи", які тепер вважають, що "дотиснуть (Україну — Ред.)".

Третє — загнати партнерів у реальний шок, які тепер можуть подумати, а навіщо допомагати Україні, якщо її мешканці починають "покусувати" один одного.

"Стоп. А хіба не можна обговорювати проблеми, що накопичилися? Хіба знову "не на часі"? Завжди на часі. Тільки з одним застереженням. Якщо самозруйнуватися, до смерті розсваритися всередині, то який результат у підсумку треба отримати? Крутіше воювати? Мати різке зростання бажання партнерів нам допомогти? Піти на домовленості з Росією? Ага. Їм потрібна лише капітуляція…

Висновок. Немає. Але хто хоче, може просто продовжити працювати. Як учора, як позавчора, як усі ці чортові 650 воєнних днів. Тому що Росія продовжить вбивати. І найбільше їй подобається встромляти свій іржавий "руськомірський" ніж у спину/горло тим, хто слабкий і готовий стати на коліна", — резюмував Подоляк.

Нагадаємо, як раніше ми писали, останнім часом Україну заполонили конфлікти. Наприклад, нещодавно Порошенка не випустили за кордон через "секретний лист" з Ради, який потім виявився ініціативою СБУ. А його сопартійці після цього почали заявляти про нібито утиски. Речник Ради на це відреагував різко і за допомогою резонансних цифр. А вже на цифри Стефанчука відреагував Желєзняк, котрий розкрив ще більше деталей про депутатів. До цього по мережі ходили чутки про нібито конфлікт Зеленського та Залужного. А ще до цього нардепка Безугла наїхала на головкома.