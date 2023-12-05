ЗСУ збили російський бомбардувальник, коли він намагався атакувати Одеську область

Це сталося в районі острова Зміїний

Українські військові збили російський бомбардувальник. Він намагався атакувати Одеську область.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук. За його даними, це сталося у районі острова Зміїний. Там російський фронтовий бомбардувальник Су-24 під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по Одещині.

На щастя завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь" український зенітний ракетний підрозділ знищив літак противника.

"Давно не було в нашому активі збитих російських "сушок"! Виправляємо цю ситуацію! Схоже, крейсер "москва" скоро стане авіаносцем!", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у жовтні Сили оборони України збили один російський винищувач Су-25 та БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". На якій ділянці фронту було збито літак, військові не уточнили.

Також у жовтні окупанти втратили ще одну одиницю своєї авіації. Але відпрацювала її вже російська ППО. Літак звалився під Маріуполем.