Українців хочуть зобов’язати носити із собою військовий квиток: у Раді розкрили подробиці

У Раді готують низку законопроектів, пов’язаних із мобілізацією

Україні триває дія загальної мобілізації через що військовозобов’язані громадяни продовжать отримувати повістки від військкоматів. Водночас у Верховній Раді хочуть на законодавчому рівні зобов’язати українців носити з собою військовий квиток.

Про це на брифінгу заявив народний депутат, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Він наголосив, що парламент планує вдосконалити питання вручення повісток військовозобов’язаним.

"Щоб уникнути питань, пов’язаних з тим, чи є той, чи інший громадянин України військовозобов’язаним, чи не військовозобов’язаним, чи може він отримати повістку, чи не може. Ми передбачаємо, що військовозобов’язані під час військового становища повинні мати із собою документ, що підтверджує особу, та документ, що засвідчує перебування на військовому обліку", — заявив парламентар.

Веніславський також зазначив, що це допоможе уникнути конфліктних ситуацій між громадянами та представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Також, за словами нардепа, таке нововведення позбавить військовозобов’язаних можливостей якимось чином не виконувати законні вимоги представників ТЦК.

Варто зазначити, що раніше у територіальних центрах комплектування радили українцям носити із собою військовий квиток. Керівник Львівського обласного ТЦК та СП полковник Олександр Тищенко уточнив, що під час дії воєнного стану всі українці, незалежно від віку та статі, мають носити з собою документи, що ідентифікують особу.

При цьому, за його словами, чоловіки віком від 18 до 60 років також повинні мати військово-обліковий документ. Згідно з українським законодавством, військово-облікові документи це:

для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов’язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Своєю чергою адвокат Роман Симутін наголосив, що до документів, що засвідчують особу та громадянство, належить паспорт, у тому числі закордонний. А документи, що засвідчують особу та її спеціальний статус – це посвідчення водія та посвідчення мігранта. При цьому він наголосив, що військовий квиток у цьому переліку відсутній.

Тому, за його словами, закон, ухвала та накази Війскової адміністрації, на які посилаються представники ТЦК, вимагаючи пред’явити військовий квиток, не мають відношення до перевірки військово-облікових документів. Отже, погрози про залучення за ст. 210 КУпАП та затримання можна розглядати у судовому порядку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Андрій Межирицький пояснив, чи законний порядок денний, який кинули в поштову скриньку.