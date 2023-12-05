Україна відзначає День Збройних сил та День святого Миколая: ЗСУ опублікували ролик-привітання, який зворушив мережу

Українські компанії та митці привітали українців з Днем ЗСУ та Днем святого Миколая чуттєвим відеороликом

У зв’язку з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар у країні 6 грудня збіглися два великі свята — День Збройних сил України та День святого Миколая.

З цієї нагоди українські компанії та митці на волонтерських засадах створили відеоролик-привітання українців з Днем ЗСУ та Святим Миколаєм. Як повідомляється у вівторок, 5 грудня, увечері на сторінці ЗСУ у соцмережі Фейсбук, цей ролик вийшов у рамках кампанії з інформаційної підтримки Збройних сил.

"Цього року українці вперше відзначають разом два свята – День Збройних Сил України та Святого Миколая. Цей факт надихнув авторів відеоролика на створення теплої та доброї історії, в якій діти дякують своїм рідним – захисникам і захисницям, та просять захистити наш спільний дім – Україну, і, звісно, Святого Миколая: "Щоб подаруночки приніс" :))", — пишуть у ЗСУ.

Ролик справді вийшов зворушливим та "теплим":

Також, судячи з теплих та подячних коментарів, ролик сподобався і користувачам соцмереж, які вітають воїнів ЗСУ зі святом та дякують їм за захист:

Як відомо, 6 грудня в Україні відзначається велике свято – День Збройних сил України. Цього дня ми шануємо не просто українську армію загалом, а насамперед кожного нашого українського захисника. Багато чоловіків і жінок стали на захист своєї Батьківщини та кожного з нас у прямому протистоянні з російським ворогом.