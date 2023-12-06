Війна — день 651: ЗСУ успішно контратакували на двох напрямках, ворог продовжує завдавати ударів по Україні

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Героїчні захисники України продовжують протистояти російським окупантам. Щодобу супротивник здійснює десятки атак на позиції ЗСУ на фронті, а також атакує мирні міста безпілотниками та ракетами.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 6 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

07:00 Ранку! Зібрали для вас новини, котрі ви могли проспати:

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що виступатиме за те, щоб сенатори-республіканці проголосували проти надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю.

США очікують, що нинішня фаза наземної операції Ізраїлю в Газі триватиме до січня. Після цього бойові дії стануть менш інтенсивними.

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні у розмірі майже 37 млн фунтів.

06:00 На Хмельниччині прогриміли вибухи сьогодні вночі, 6 грудня. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони

З даними за 3 грудня можна ознайомитись у трансляції:Війна — день 648: йдуть важкі бої на сході, окупанти продовжують атакувати міста дронами

Про те, що відбувалося 4 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 649: окупанти розлючено атакують на сході, "спекотніше" всього в районі Бахмута та Авдіївки

Інформацію за 5 грудня дивіться за посиланням:Війна — день 650: окупанти зазнають тяжких втрат, але продовжують штурмувати позиції ЗСУ, особливо на сході