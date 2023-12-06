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Війна — день 651: ЗСУ успішно контратакували на двох напрямках, ворог продовжує завдавати ударів по Україні

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
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Автор
Україна продовжує давати відсіч загарбникам Новина оновлена 06 грудня 2023, 06:16
Україна продовжує давати відсіч загарбникам

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Героїчні захисники України продовжують протистояти російським окупантам. Щодобу супротивник здійснює десятки атак на позиції ЗСУ на фронті, а також атакує мирні міста безпілотниками та ракетами.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 6 грудня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

07:00 Ранку! Зібрали для вас новини, котрі ви могли проспати:

  • Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що виступатиме за те, щоб сенатори-республіканці проголосували проти надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю.
  • США очікують, що нинішня фаза наземної операції Ізраїлю в Газі триватиме до січня. Після цього бойові дії стануть менш інтенсивними.
  • Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон оголосив про новий зимовий пакет гуманітарної допомоги Україні у розмірі майже 37 млн фунтів.

06:00 На Хмельниччині прогриміли вибухи сьогодні вночі, 6 грудня. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони

З даними за 3 грудня можна ознайомитись у трансляції:Війна — день 648: йдуть важкі бої на сході, окупанти продовжують атакувати міста дронами

Про те, що відбувалося 4 грудня, читайте у матеріалі: Війна — день 649: окупанти розлючено атакують на сході, "спекотніше" всього в районі Бахмута та Авдіївки

Інформацію за 5 грудня дивіться за посиланням:Війна — день 650: окупанти зазнають тяжких втрат, але продовжують штурмувати позиції ЗСУ, особливо на сході

Теги:
#Україна #Росія #Війна