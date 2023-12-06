"Ефективність "шахедів" стала вищою": військовий аналітик розкрив нову тактику ворога

Росіяни застосовують низку хитрощів для захисту своїх дронів від нашої ППО

Росіяни використовують для атак на Україну дедалі більше "шахедів" — ворог змінив тактику терору для економії коштів, активніше використовуючи безпілотники замість ракет. Один дрон коштує 30-40 тисяч доларів, тоді як крилата ракета коштуватиме 6-7 мільйонів.

Як пояснив "Телеграфу" військовий аналітик Дмитро Снєгірьов, таким чином навіть найбільш масований удар БПЛА по території України (500 дронів у вересні 2023 року) обійшовся бюджету РФ максимум у 15 млн доларів. Це дорівнює вартості двох крилатих ракет.

"Так, крилата ракета несе бойову частину у 300-500 кг, а дрон лише 25. Втім, навіть цього було достатньо для завдання нам руйнувань. Зараз росіяни модифікували дрони, збільшивши вагу бойової частини майже вдвічі — до 40 кг. Крім того, для виготовлення БПЛА використовують композитні матеріали, які знижують рівень виявлення дронів РЛС, а самі безпілотники покривають чорною фарбою, яка унеможливлює їхнє виявлення мобільними групами", — зазначив Снєгірьов.

Він наголосив, що раніше саме вони збивали левову частину дронів. Наразі ефективність "шахедів" стала ще вищою, тому окупанти вирішили здійснювати терор цивільного населення та енергетичної системи України за допомогою запусків близько сотні БПЛА одночасно, пояснив Снєгирьов. Це перевантажує нашу систему ППО, а значить значно підвищує ризики влучень.

Варто зазначити, що у 2023 році інтенсивність використання Росією БПЛА для ударів по Україні зросла у шість разів. За даними Командування Повітряних сил України, у перші два місяці осені РФ запустила 865 дронів типу Shahed-136, більшість із них було збито українським ППО, проте 151 безпілотник все ж таки досяг мети.

"Телеграф" розпитав експертів, скільки БПЛА одночасно можуть атакувати українські міста, і чи вистачить нам техніки для захисту неба: РФ змінила тактику енерготерору. На які три важливі питання слід звернути увагу Україні

Нагадаємо, в ніч проти 6 грудня Росія масовано обстріляла Україну "шахедами", які ворог запустив із двох напрямків — мис Чауда (Крим) і Курська область — РФ. Усього зафіксовано пуски 48 ударних БПЛА "Shahed-136/131", 41 з них було збито ППО України.