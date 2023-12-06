"Вся країна каже вам дякую": Зеленський, Залужний та інші емоційно привітали ЗСУ

З Днем ЗСУ

Сьогодні, 6 грудня, Україна відзначає День Збройних Сил. З нагоди свята наших воїнів привітав президент України, головком ЗСУ та інші топи військово-політичного керівництва країни.

"Телеграф" зібрав усі ці звернення. І розповідає, як в Україні ЗСУ вітали.

Президент України Володимир Зеленський

"День сильних, День сміливих, День незламних чоловіків, жінок, воїнів, героїв. Усіх, хто продовжує захищати державу. Усіх, хто віддав своє життя, щоб не віддати Україну".

З самого ранку цього дня президент вирушив до Стіни пам’яті.

"… Багато, хто знає, де це, багато хто був там, ну а тим, хто поки не був варто сходити. Побачити обличчя наших Героїв, зазирнути їм у вічі і просто помовчати. І в цій тиші подумати, згадати, усвідомити, порівняти цей день з днем 651 день тому. Як було голосно і багато кому було страшно. Але страх програв і тепер про нас почули всі. Як було важко тоді і як не соромно зараз. Згадати, що могли втратити і що зберегли, знаючи завдяки кому саме і заради чого саме. Знаючи, що саме всі ми захищаємо. Захищаючи своє… ", – каже президент.

Примітно, що для привітання наших захисників президент вирушив до Стіни пам’яті, як пересічний громадянин, принагідно вітаючись із перехожими. У цей момент він розповів, що саме завдяки воїнам українці можуть спокійно ходити вулицями. Таким чином, він свої слова підтвердив на власному прикладі.

"…Йду від Офісу президента, а не від офісу чужого гауляйтера… Попереду в мене Володимирська гірка — на честь нашого великого князя, а не їхнього дрібного царька…", — додав глава держави.

"…Позаду 9 років і 651 день війна, а попереду — Перемога…"

"…На вулиці трохи холодно, але тепло на душі. І слизько, але я знаю, що ми дійдемо у всіх сенсах. Тому, що йдемо ми разом. Як би не було складно – дійдемо. До наших кордонів, до наших людей, до нашого миру. Миру справедливого, вільного, завдяки нашому народу, нашим Збройним силам, Я вітаю всіх вас з професійним святом, сьогодні лише одне слово – молодці, сьогодні лише одна емоція – подяка, тільки одне побажання – перемогти.

Командири, будь ласка, бережіть своїх солдатів. Бережіть себе. Будьте собою. Я вас вітаю з Днем Збройних Сил і пам’ятаємо: До тих, хто поводився добре, прийде Святий Миколай Чудотворець. До тих, хто поводився нікчемно, прийдуть ЗСУ — творці справедливості…".

"… Впевнений для кожного з нас Стіна пам’яті буде нагадуванням і служитиме стіною для нашого духу. Стіною, яку не подолає страх, зневіра, розпач, розбрат. Думки, думки, якісь там, опустити руки…".

Головком ЗСУ Валерій Залужний

"Сьогодні, у день Збройних Сил України, я дякую всім, хто робить свою важку роботу.".

"Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога.…"

"Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних Сил України. Україна не здається – завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову переконуюсь — як би важко нам не було, але точно не буде соромно!"

Міністр оборони Рустем Умєров

"Сьогодні вся країна відзначає вашу звитягу! Вашу силу! Вашу незламність! Ви йдете вперед, змітаючи ворога та ведете нас за собою. Ви стали символом воєнної доблесті та незламності для всього світу! На ваших плечах тримається кожен наш окоп, кожна наша еспешка, кожна наша посадка. Ваш штурмовий клич "Це наша посадка!" вже кричать діти, коли грають в дворах. Для мене честь бути з вами пліч-о-пліч у ці визначальні для України дні !"

Начальник Генштабу Сергій Шаптала

"У День Збройних Сил України вітаю військовослужбовців, працівників і ветеранів, які стали на захисті Батьківщини. Зусиллями та самопожертвою чоловіків і жінок у пікселі вселяється надія решти українців на майбутнє.

Для мене честь бути сьогодні частиною згуртованої команди, якою є Збройні Сили. Дякую кожному з вас. Вірю, що спільними зусиллями ми обов’язково переможемо".

Командувач Об’єднаними силами ЗСУ Сергій Наєв

"Це свято, по суті, стало всенародним, адже триває нещадна війна з російським агресором за існування української нації. Дякую кожному, від чиєї майстерності, хоробрості, міцності духу і сталевої волі залежить подальша доля нашої країни, наших сімей, майбутнє наших дітей.…"

Командувач Сухопутних військ генерал Олександр Сирський

"Вітаю з професійним святом – Днем Збройних Сил України! Завдяки вашій професійній майстерності, бойовому досвіду, мужності та героїзму українське військо входить до числа найпотужніших армій світу.…"

"Бажаю вам і вашим родинам здоров’я, сил та наснаги у захисті та визволенні нашої держави від ворога."

Глава Офісу президента Андрій Єрмак

"Зі святом всіх, хто служить, з Днем Збройних сил України. Дякую за сміливість, за вашу честь. Дякую за Україну!"

Представник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

"З Днем Збройних сил України! Дякуємо тим, завдяки кому Україна незалежна. Помстимося за тих, хто віддав за це життя. Слава Україні!"

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Українські компанії та митці привітали українців з Днем ЗСУ та Днем святого Миколая чуттєвим відеороликом.