ЗСУ мають успіхи під Авдіївкою: у Генштабі повідомили деталі (карта)

За добу бійці ЗСУ відбили щонайменше 23 російські атаки тільки на одному з напрямків

Українські захисники контратакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу. Російські окупанти були змушені відступити із двох передових позицій.

За останню добу в районі Авдіївки бійці ЗСУ відбили щонайменше 23 російські атаки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики інституту зазначили, що 5 грудня російські загарбники змогли просунутися вздовж залізниці на північ від Авдіївського коксохімічного заводу. Він розташований на північному заході Авдіївки.

Але сили оборони контратакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу, змусивши окупантів відступити із двох передових позицій.

За даними Генерального штабу, українські сили за останню добу відбили щонайменше 23 російські атаки на схід від Новобахмутівки (7 км на північний захід від Авдіївки); на північний схід від Бердичева (4 км на північ від Авдіївки); а також поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки), Авдіївки, Сіверського (6 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Напередодні зенітники Повітряних сил у районі острова Зміїний знищили російський бомбардувальник Су-24М, який намагався завдати удару на південь Одеської області.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 335110 (+1270) чол,

танків – 5600 (+13) од.

бойових броньованих машин – 10456 (+40) од.,

артилерійських систем – 8024 (+37) од.,

РСЗВ – 919 (+6) од.,

коштів ППО – 605 (+0) од.,

літаків – 324 (+1) од.,

вертольотів – 324 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51),

крилатих ракет — 1570 (+0),

кораблів/катерів – 22 (+0) од.,

підводних човнів – 1 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10532 (+49) од.,

спеціальної техніки – 1153 (+5)

Раніше "Телеграф" повідомив, що українські захисники показують добрі результати на фронті, пройшовши вже дві лінії оборони окупантів. Вже зараз військові перебувають перед третьою лінією.