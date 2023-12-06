Щоб не шкодили самі собі: у Раді готують нову заборону для військових

Ініціаторами законопроекту стали 26 нардепів

В Україні хочуть нову заборону для військових. Він стосуватиметься використання фото та відеокамер на фронті.

Про це йдеться у законопроекті №10313. Його ініціаторами стали 26 нардепів.

Йдеться про фото та відео, завдяки обробці яких за допомогою спеціального програмного забезпечення можна визначити геолокацію самих військовослужбовців, військові об’єкти, військові частини. Їх хочуть заборонити військовим публікувати в соцмережах та мас-медіа, щоб не нашкодити їм самим чи їхнім побратимам.

Ініціатором законопроекту є голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Серед відомих підписантів, зокрема голова Комітету ВР з питань нацбезпеки, питання та розвідки Олександр Завітневич, а також голова ВО Батьківщина Юлія Тимошенко та нардеп від Євросолідарності Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні заблокували популярні медіасервіси: серед них HDrezka, Баскіно і не тільки. На заборону бурхливо відреагували у мережі. "Телеграф" зібрав думки українців із цього приводу. Вони традиційно розділилися. Головний аргумент противників – в Україні немає рівноцінної альтернативи.