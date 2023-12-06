В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: всі подробиці

Такі тривоги можуть тривати по кілька годин

Вдень 6 грудня у всіх регіонах України пролунала повітряна тривога. У ЗСУ попередили про небезпеку.

За даними прес-служби Повітряних Сил ЗСУ, в Україні спостерігається ракетна небезпека через зліт російського МіГ-31К. Його рух був зафіксований біля аеродрому Саваслейка.

"Увага! Вся Україна — ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що цей літальний апарат є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Для довідки: ракети "Кинджал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Нагадаємо, що соціологи дізнавалися в українців про те, що вони думають про необхідність тривалих повітряних тривог у зв’язку зі злетом МіГів. Думки розділилися.

Раніше ми писали про те, що на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 17 листопада президент Володимир Зеленський доручив знайти рішення, щоби тривалі повітряні тривоги через злет МіГів не паралізували життя країни.