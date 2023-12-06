У Міноборони пояснили заяву Умєрова про успіхи на лініях фронту: є нюанс

Успіх дійсно є?

Міністерство оборони України дало розʼяснення слів міністра відомства Рустема Умєрова про те, що наші бійці пройшли першу та другу лінію оборони. За їхніми словами, на деяких ділянках фронту дійсно ЗСУ ведуть бої вже між другою та третьою лініями бойових дій.

Проте назви конкретних населених пунктів будуть названі пізніше. Про це йдеться на сайті Міноборони.

"Українські військові на певних ділянках фронту знаходяться і ведуть бойову роботу між 2-ю і 3-ю лініями оборони", — йдеться заяві.

Проте оборонне відомство наголошує, що назви конкретних напрямків, де це зроблено, та на якому етапі знаходяться конкретні операції, будуть повідомлені відповідними підрозділами відповідно до протоколів комунікації.

Нагадаємо, що очільник Міністерства оборони України розповів про обнадійливі результати на фронті, зауваживши:

"Ми продовжуємо звільняти нашу територію. Ми пройшли першу [лінію оборони], другу. Ми справляємося. Ми продовжуємо звільняти нашу територію. Ми пройшли першу [лінію оборони], другу. Ми вже [працюємо] між другою та третьою".

Раніше, як писав "Телеграф", генеральний секретар НАТО Єнс Столтенбер заявив, що війна в Україні може закінчитись швидше, якщо союзники збільшать обсяги допомоги. Для цього партнерам потрібно підтримувати високий темп виробництва.