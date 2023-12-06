"Щоб вижити на війні, треба..." У мережі завірусилося відео окупанта з несподіваною кінцівкою

Відео вже своєрідним мемом

ЗСУ "забанили" чергового російського "тіктокера". Загарбник з армії Росії вирішив посеред поля бою похвалитися, як він уміє виживати на війні, але його відео закінчилося дуже іронічно.

Прямо зараз цей відеоролик віруситься в мережі. На ньому один із окупантів каже, що повертається з бойового завдання. Спіч солдата противника був сповнений хвальби, а закінчити він його вирішив інструкцією від свого наставника — колишнього командира. Проте одразу після слів від старшого окупанта Дмитровича "Щоб вижити на війні…" стався, ймовірно, смертельний "сюжетний поворот".

Увага! Відео 18+.

Відео за короткий проміжок часу стало вже своєрідним мемом. Чимало користувачів соцмережі наповнили коментарі під ним іронічними повідомленнями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі вкотре висміяли "тік-ток бійців" кадирова.

Також ми повідомляли про те, що ЗСУ завдали потужного удару по "кадировському голлівуду" : під час боїв на Херсонщині українські бійці знищили бронеавтомобіль "Ахмат", який був призначений спеціально для "тік-ток військ" Рамзана Кадирова.