Це чудово: з’явилося ефектне відео роботи української "Стугни" під Бахмутом
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Невелика, але така ефективна установка
Українська оборонна промисловість з кожним місяцем війни може похвалитися все більшими обсягами виробництва відмінної військової техніки, і протитанковий ракетний комплекс "Стугна" — один із яскравих прикладів цього. Він добре показує себе на передовій, у зв’язку з чим швидко нарощуються і масштаби його виробництва.
Серед іншого, працюють оператори "Стугни" і на одному з найнебезпечніших напрямків бойових дій — Бахмутському. Відео прикладу роботи показали бійці 1 окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна.
На короткому ролику показано, як "Стугна" прицілюється по ворожому БМП на Бахмутському напрямку, після чого влучно б’є по ньому.
"Це чудово", — каже очевидець на тлі відео. Обережно, на ролику також є нецензурна лексика!
Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, чим примітна українська самохідна артилерійська установка "Богдана".