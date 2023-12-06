Це чудово: з’явилося ефектне відео роботи української "Стугни" під Бахмутом

Невелика, але така ефективна установка

Українська оборонна промисловість з кожним місяцем війни може похвалитися все більшими обсягами виробництва відмінної військової техніки, і протитанковий ракетний комплекс "Стугна" — один із яскравих прикладів цього. Він добре показує себе на передовій, у зв’язку з чим швидко нарощуються і масштаби його виробництва.

Серед іншого, працюють оператори "Стугни" і на одному з найнебезпечніших напрямків бойових дій — Бахмутському. Відео прикладу роботи показали бійці 1 окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна.

На короткому ролику показано, як "Стугна" прицілюється по ворожому БМП на Бахмутському напрямку, після чого влучно б’є по ньому.

"Це чудово", — каже очевидець на тлі відео. Обережно, на ролику також є нецензурна лексика!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, чим примітна українська самохідна артилерійська установка "Богдана".