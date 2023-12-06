Як живий: у Києві урочисто відкрили пам’ятник легендарному герою України (фото)

Скульптура є майже точною копією воїна

У столиці України встановили пам’ятник українському військовому Олександру Мацієвському, якого російські окупанти розстріляли за фразу "Слава Україні". Це вже другий меморіал героя.

Про це повідомляє "Укрінформ". Пам’ятник встановили на території Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця".

На урочистому відкритті були присутні родичі загиблого героя: мати Параска Мацієвська-Демчук та дружина Юлія Мацієвська. За словами авторів проекту, вони дуже поспішали, щоби це сталося саме 6 грудня — у День ЗСУ.

Також автори пам’ятника розповіли, що працювали над проектом понад два місяці. Щоб створити достовірну скульптуру, вони використовували пластилін, глину, силікон та комп’ютерні технології. Художник-скульптор Цось зазначив, що їм важливо було передати погляд загиблого героя.

Нагадаємо, у березні 2023 року у мережі з’явилося відео, на якому російські загарбники скоюють черговий військовий злочин. Вони розстріляли українського військового, який потрапив до них у полон, після того, як той сказав "Слава Україні". Вбивство воїна було зняте окупантами на відео. Пізніше було встановлено, що жертвою росіян став Олександр Мацієвський із 163 батальйону 119 окремої бригади ТРВ Чернігівської області. З 2008 року Олександр із дружиною та сином проживав у місті Ніжин.

Раніше ми повідомили, що легендарному воїну Олександру Мацієвському відкрили пам’ятник у Ніжині.