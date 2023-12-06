Від бійця АТО до путініста: як Кива з помічника нардепа став зрадником і загинув

Йому було 46 років

У росії знайшли мертвим колишнього українського нардепа-зрадника Іллю Киву. "Телеграф" нагадає вам його біографію та чим він був відомий.

Ілля Кива народився 2 червня 1977 року у Полтаві. Навчався у ПНПУ ім.Короленка (педагог-психолог) та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі (кваліфікація "технік-механік"). У 2017 році закінчив Національну академію МВС України за спеціальністю "Право", отримавши ступінь магістра.

Кар'єра

За даними ЗМІ, у 2011 році Кива отримав штраф за вимагання 1,5 тисячі доларів хабаря. Зазначалось, що він надав суд довідку з психлікарні.

У 2014 році очолював полтавський обласний осередок "Правого сектору". Того ж року отримав звання майора міліції і був призначений командиром батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Полтавщина", який було створено управлінням МВС України в Полтавській області на базі батальйону "Полтава", роти "Кременчук" і роти "Мирний", якою до того командував сам Ілля.

10 грудня 2014 року наказом міністра Авакова був призначений заступником начальника УМВС України в Донецькій області. На цій посаді став першим серед керівного складу територіальних управлінь МВС, хто активно впроваджував в оперативну роботу базу даних волонтерського проєкту "Миротворець".

З 1 липня 2015 року був переведений на посаду заступника начальника УМВСУ в Херсонській області, тоді ж йому було достроково надано спеціальне звання підполковник міліції. З серпня 2015 року — підполковник міліції.

22 жовтня 2015 року очолив Департамент протидії наркозлочинності. 19 травня 2016 року Міністерство внутрішніх справ звільнило Ківу з займаної посади. З жовтня 2016 року по червень 2017 року Кива був радником міністра внутрішніх справ України.

Громадська та політична діяльність

Після служби на Сході заснував та очолив "Всеукраїнський союз ветеранів АТО", метою якого декларувалась забезпечення соціального захисту учасників бойових дій, а також забезпечення військово-патріотичного виховання та формування на цій основі осередків територіальної оборони. Також очолював благодійну організацію "Міжнародний благодійний фонд Іллі Киви "Визволення".

У липні 2017 року Кива повідомив, що став головою Соціалістичної партії України. Проте СПУ виключила Киву зі своїх лав та звинуватила у "спробі рейдерського захоплення партії".

У 2016 році балотувався у народні депутати на довиборах до ВРУ по 183 округу (частина м. Херсон та Білозерський район) як самовисуванець. У 2019 році балотувався на посаду президента України від "Соціалістичної партії України" як її член.

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Опозиційна платформа — За життя" номером 34 у списку як член партії. Був членом комітету з питань правоохоронної діяльності. У цей період він різко змінив риторику, став виступати за "мир на Донбасі", відновлення зв'язків із Росією.

За офіційними даними Верховної Ради України, за весь час депутатських повноважень подав (станом на травень 2021 року) лише три законопроєкти, які стали чинними законодавчими актами.

Втеча до Росії та кримінальна справа

Перед повномасштабним вторгненням РФ на територію України, 30 січня 2022 року Кива втік до Іспанії, а звідти — до Москви. Він звернувся до Володимира Путіна з проханням надати йому політичний притулок та громадянство РФ. Згодом відмовився від мандата нардепа. Після початку повномасштабної війни повністю підтримував дії РФ.

6 березня 2022 року Киві повідомили про підозру у державній зраді. 15 березня 335 депутатів Верховної ради України проголосували "за" позбавлення Іллі Киви депутатського мандата.

13 листопада 2023 року Личаківський суд Львова призначив Киві 14 років в'язниці з конфіскацією майна. Його засудили відразу за чотирма статтями Кримінального кодексу.

Відомі вислови та поведінка

Кива відомий не тільки своїми численними антиукраїнськими заявами. Він також запам'ятався багатьом українцям своїми неоднозначними висловами. Варто згадати його скандальну обіцянку "закопувати вату в землю", дану у 2015 році.

Також варто згадати його зізнання під час інтерв'ю, що він — "маленький гвинтік". Нижче пропонуємо вам підбірку з його заяв.

Також якось він перекрутив усталений в російській мові фразеологізм "не стоит выеденного яйца" на свій лад."Налоги уплачены. А все остальное – вот эта чехарда – не стоит даже выеденного лица", – заявив Кива.

Також слід згадати про його публічну поведінку. Під час засідання Верховної Ради Кива, завершивши спілкування по месенджеру з абонентом "Юля конкурс краси Одеса", почав торкати себе руками в районі геніталій. Пізніше в ефірі проросійських каналів він пояснював, що таким чином "поправляв" свій статевий орган.

Вже знаходячись у Росії Кива "розганяв" фейк про начебто загибель керівника ГУР МО України Кирила Буданова. Він стверджував, що у під час інтерв'ю керівник розвідки нібито вже був загиблий, але його "оцифрували".

У жовтні 2023 року Ківа заявив, що нібито Ізраїль має "захопити" Україну. Він зазначив, що це має статися після того, як Ізраїль "програє" у війні з бойовиками ХАМАС.

Нагадаємо, як повідомили "Телеграфу" власні джерела, за смертю Киви стоїть Служба безпеки України. Попередньо зазначається, що його ліквідували зі стрілецької зброї.