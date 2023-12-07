Хто виробляє безпілотники для ЗСУ: у Мінстратегпромі розповіли

Зараз українські виробники спроможні видати пристойну кількість дронів, які вироблені саме в Україні

Більшість моделей безпілотників, які використовуються Збройними силами України, виготовляються вітчизняними підприємствами. Велика кількість українських компаній налагодила виробництво дронів в інтересах української армії.

Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. За його словами, це призвело до того, що Міністерство оборони України активно нарощує закупівлі БПЛА.

"Радий, що абсолютна більшість дронів, що закуповуються для Сил оборони – вже вироблені в Україні. За імпортом заходить вже тільки кілька моделей", – зазначив він.

За словами Камишіна, зараз українські виробники спроможні видати пристойну кількість дронів, які вироблені саме в Україні. Причому це як найменші та найдешевші FPV, яких потрібно дуже багато, так і далекобійні аналоги російських "шахедів", які вже виготовляються масово. У планах – наростити виробництво БПЛА.

Нагадаємо, воїни 11-ї бригади Національної гвардії України знищили пускову установку новітнього ЗРК С-350 "Витязь" за допомогою двох FPV-дронів. Одна така ПУ коштує 135 мільйонів доларів США, а росіяни мають їх всього шість.