Знищення зрадника Киви: недобитий Царьов закотив істерику

Царьов дуже переляканий долею зрадника Киви

Недострілений колишній народний депутат, колаборант та зрадник Олег Царьов, судячи з усього, отримав важку моральну травму після звістки про смерть свого брата зі зрадництва Іллі Киви, якого знайшли вбитим у Підмосков'ї біля дорогого готелю. Царьов записав відео, в якому почав вимагати від росіян не знущатися зі смерти Киви.

Відео було опубліковано у Telegram-каналі зрадника. Царьов дуже обурився, що росіяни не пробачили Киві перебування у складі "Правого сектора" та "русофобських заяв", які він робив до того, як показати свою ватну сутність.

"Багато хто виставляє пости, згадує "русофобські заяви" Киви. Типу, якщо він таким був, то значить його і не шкода. Але справа не в Киві. Яким би він не був, росія відповідала за його безпеку. Тому удар по Киві – це удар по росії. А удар по росії треба сприймати всерйоз і відповідати всерйоз. А не писати, що "нам його не дуже шкода", – накинувся на росіян колаборант.

Також Царьов записав ще одне відео, де заявив, що Киву точно ліквідували спецслужби України. Мовляв, Кива знав, що за ним ведеться полювання – тому й втік з Москви до віддаленого селища, намагаючись там сховатися.

"Але не вберіг себе. Камери та охорона не допомогли. Українські спецслужби працюють ефективно", – поплакався переляканий зрадник.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у мережі показали перші кадри з місця вбивства Іллі Киви. До готелю продовжують з’їжджатися слідчі та криміналісти. Водночас у СБУ заявили, що це вони стоять за ліквідацією українського зрадника.