ISW: ЗСУ утримують Степове, росіяни вбиваються об Мар'їнку (карта)

Терористи не можуть взяти селище Степове попри безперервні спроби штурмів

Збройні сили України продовжують контратакувати російських терористів на Авдіївському напрямку та мають успіхи – вдалося відбити деякі позиції. Російські терористи продовжують намагатися захопити залишки Мар'їнки, але це їм не вдається.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 6 грудня. За даними аналітиків, 5 грудня з'явилися геолоковані кадри, де українські військові просуваються біля Степового.

Також російські пропагандисти вимушено підтверджують, що ЗСУ утримують позиції у Степовому попри усі намагання терористів вибити їх звідти. Спроби штурму населеного пункту призводять тільки до зростання списку втрат російських війск.

Російські терористи тим часом зуміли трохи просунутися у промисловій зоні на південному сході від Авдіївки – це підтверджують геолоковані кадри, опубліковані 6 грудня. Пропагандисти та "воєнкори" традиційно брешуть, що російські війська нібито також мають успіхи біля Авдіївського сміттєзвалища, в районі Авдіївського коксохімічного заводу та біля Первомайського – але жодних підтверджень цієї інформації немає.

На геолокованих кадрах у промзоні зазначено присутність терористів з 87-го та 1487-го полків (1-й армійський корпус ДНР), 10-го танкового полку "Кузьма Минин". Також там знайшли найманців з бригади "Ветерани", яка належить до ПВК "Редут", аналога "Вагнера", який підпорядковано міноборони росії.

Ситуація на Авдіївському напрямку

"У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили не менше 25 атак на схід від Новобахмутівки (7 км на північний захід від Авдіївки), а також в районі Авдіївки, Степового (3 км на північ від Авдіївки), Північного (6 км на захід від Авдіївки), Тоненьке (5 км на захід від Авдіївки) та Первомайське (11 км на південний захід від Авдіївки)", – сказано у повідомленні.

Також росіяни активно намагаються взяти частину Мар'їнки, яку вони не контролюють, але успіхів немає. Генштаб ЗСУ повідомив про відбиття низки російських атак. А підполковник Ярослав Черепурний, представник української бригади, що діє на Мар'їнському напрямі, заявив, що ЗСУ все ще контролюють частину населеного пункту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 листопада російські окупанти розпочали ще одну хвилю штурмів на Авдіївському напрямку. Однак, на думку ISW, атаки ворога не призведуть до швидкого просування.