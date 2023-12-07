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Україна отримає мільярди доларів від Японії: на що підуть гроші

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Фуміо Кісіда Новина оновлена 07 грудня 2023, 07:37
Фуміо Кісіда. Фото Відкриті джерела

На саміті "Великої сімки" Японія зробила важливу заяву

Японія готова надати додаткову допомогу Україні у розмірі 4,5 млрд доларів. Таким чином, країна хоче допомогти у відновленні й має намір і надалі надавати свою підтримку.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Фуміо Кісіда, який головує цього року в G7. Про це повідомляє Kyodo News, посилаючись на заяву з підсумками онлайн-саміту.

За його словами, Японія готова виділити кошти, щоб допомогти Україні, яка постраждала від війни, в її зусиллях з відновлення. Окрім того, лідери країн G7 продовжать підтримувати миротворчу ініціативу президента України Володимира Зеленського, відомої як "Формула миру".

"Ми сповнені рішучості підтримувати незалежну, демократичну Україну в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві G7.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні 2023 року Фуміо Кісіда приїжджав до України. Метою його раптового візиту стали переговори на найвищому рівні із президентом Володимиром Зеленським. До того український лідер особисто запрошував його відвідати країну.

Теги:
#Україна #Японія #Допомога #Війна #Гроші