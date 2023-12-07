Україна отримає мільярди доларів від Японії: на що підуть гроші

На саміті "Великої сімки" Японія зробила важливу заяву

Японія готова надати додаткову допомогу Україні у розмірі 4,5 млрд доларів. Таким чином, країна хоче допомогти у відновленні й має намір і надалі надавати свою підтримку.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Фуміо Кісіда, який головує цього року в G7. Про це повідомляє Kyodo News, посилаючись на заяву з підсумками онлайн-саміту.

За його словами, Японія готова виділити кошти, щоб допомогти Україні, яка постраждала від війни, в її зусиллях з відновлення. Окрім того, лідери країн G7 продовжать підтримувати миротворчу ініціативу президента України Володимира Зеленського, відомої як "Формула миру".

"Ми сповнені рішучості підтримувати незалежну, демократичну Україну в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві G7.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у березні 2023 року Фуміо Кісіда приїжджав до України. Метою його раптового візиту стали переговори на найвищому рівні із президентом Володимиром Зеленським. До того український лідер особисто запрошував його відвідати країну.