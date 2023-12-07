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Андрій Табалов передав дрон SHARK для ЗСУ та привітав захисників зі святом

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
Андрій Табалов передав дрон SHARK для ЗСУ та привітав захисників зі святом Новина оновлена 07 грудня 2023, 09:50

У День Збройних сил України, 6 грудня, Генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле" Андрій Табалов передав для потреб ЗСУ розвідувальний дрон SHARK.

Безпілотник українського виробництва здатний проникати в тил ворога на 80 км, вести глибинну аеророзвідку та коригування артогню, для чого SHARK має надійний зашифрований зв’язок та потужну камеру, і вже готовий до виконання завдань на фронті.

Збір коштів на безпілотник вартістю майже 1 800 000 грн тривав впродовж останніх 3 місяців і проводився силами чотирьох підприємств: ПАТ "Юрія" — ТМ Волошкове поле, Первомайський молочноконсервний комбінат, Одеський Коровай та Черкасихліб.

"Кожен українець, хто купував молочну і хлібну продукцію з маркуванням "SHARK", автоматично долучився до нашого великого збору. Так, спільними зусиллями ми підсилили боєздатність наших хлопців, і це наш невеликий внесок в обороноздатність країни. Наші бізнеси продовжать підтримувати ЗСУ, проводити збори та надавати іншу допомогу для фронту, як у форматі продукції, так і обладнання на запит підрозділів. Війна триває. А це означає, що і наша допомога має також тривати, щоб наші воїни постійно відчували підтримку, сьогодні це обов'язок кожного", — сказав під час передачі дрона підрозділу Андрій Табалов.

Як зазначив військовослужбовець з позивним "Зік", дрон SHARK українського виробництва є одним з найкращих розвідувальних БПЛА у світі і по багатьох показниках перевершує західні аналогічні розвідувальні дрони.

"Він залітає дуже далеко, вдало бореться з російським РЕБом, і є малопомітний для ворожого ППО. Окупанти дійсно його бояться, тому що не шкодують для його збиття навіть своїх самих сучасних ракет. Ця пташка робить дуже багато серйозної розвідувальної роботи. Використовуючи інформацію з таких БПЛА тільки наш полк вже знищив російської техніки на понад 1 млрд доларів. Це дійсно потрібний комплекс, ми дуже вдячні за те, що є люди, які допомагають придбати ці недешеві літаки. Вони себе окуповують сотні і тисячі разів", — сказав військовослужбовець.

Разом з дроном передали захисникам від МК "Волошкове поле" молочну продукцію: ультрапастеризоване молоко та згущенку.

Закупівлю БПЛА провела Благодійна фундація родини Табалових. Загалом з початку повномасштабного вторгнення підприємства родини Табалових допомогли ЗСУ вже майже на 20 000 000 грн.